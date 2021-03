Veel vraag naar vastelastenregeling, aanvraagperiode verlengd

DEN HAAG (ANP) - Veel bedrijven hebben de afgelopen maand een vergoeding voor hun vaste lasten in het eerste kwartaal aangevraagd. Sinds 15 februari is het loket voor de nieuwe ronde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open, en bijna 80.000 bedrijven klopten daar al aan, meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). Ondernemers met omzetverlies krijgen meer dan twee weken langer de tijd om de tegemoetkoming aan te vragen: het loket sluit pas op 18 mei, in plaats van op 30 april.

De regeling is bedoeld voor bijvoorbeeld kroegen, restaurants maar ook kledingwinkels, die door de coronaregels nauwelijks omzet maken. Met de regeling krijgen ze een fors deel van hun vaste lasten vergoed. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huur en de internetrekening.

In het derde kwartaal van vorig jaar kwamen bijna 48.000 aanvragen binnen, in de laatste drie maanden van 2020 waren dat er iets meer dan 90.000. De afgelopen maand kwamen meer dan 78.000 aanvragen binnen voor de TVL in het eerste kwartaal. Zo'n 48.500 van die aanvragen zijn goedgekeurd, en uitvoeringsorganisatie RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft al 420 miljoen euro uitgekeerd.

Subsidiebedrag verhoogd

In het tweede kwartaal (april-juni) gaat het subsidiepercentage van de vastelastenregeling naar 100 procent, besloot het kabinet op aandringen van de Kamer. Maar ook aan de TVL voor het eerste kwartaal is veel gesleuteld.

Zo moeten bedrijven 1500 euro aan vaste lasten per kwartaal hebben om in aanmerking te komen, terwijl dat eerst nog 3000 euro was. Daardoor kunnen ook de kleinste buurtwinkels en bijvoorbeeld nagelstudio's van de regeling gebruik maken. Daarnaast is het maximale subsidiebedrag flink verhoogd. Uitvoerder RVO moet deze aanpassingen tussen 22 maart en eind april hebben doorgevoerd.

Bedrijven die tussen juni en september vorig jaar TVL hebben aangevraagd, moeten uiterlijk 1 april om hun 'vaststelling' vragen. Ze geven dan bijvoorbeeld hun daadwerkelijke omzetverlies door. Op basis daarvan wordt het bedrag vastgesteld waar ze recht op hebben. Tot nu toe zijn al 42.000 vaststellingsverzoeken verwerkt, meldt Keijzer in haar brief aan de Tweede Kamer. Driekwart van die bedrijven hoeft niets terug te betalen, of krijgen zelfs meer geld dan ze als voorschot al hadden ontvangen. Een derde moet geld terugbetalen, gemiddeld gaat het om ongeveer 4000 euro.

"We proberen daarom zo veel mogelijk rekening te houden met de financiële positie van ondernemers", schrijft Keijzer. Ondernemers kunnen rekenen op een ruime betalingstermijn, verzekert de staatssecretaris. "Enkele honderden" bedrijven moeten meer dan 20.000 euro terugbetalen. Zij krijgen eerst een telefoontje over de betalingsregeling.