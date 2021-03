Langere lockdown zet druk op luchtvaart en reissector

AMSTERDAM (ANP) - De verwachting dat er in verschillende Europese landen zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk langer maatregelen nodig blijven tegen het coronavirus, heeft voor druk gezorgd op de prijs van aandelen in luchtvaartbedrijven. Onder meer Air France-KLM, Lufthansa en British Airways-moeder IAG kregen klappen door het tragere herstel. Ook andere bedrijven die te maken kregen met beperkingen, zoals de toeristische branche, winkelfondsen en drankmakers hadden een moeilijke dag.

Air France-KLM leverde op Beursplein 5 in Amsterdam 1,3 procent in. In Frankfurt ging branchegenoot Lufthansa 3,1 procent omlaag en in Londen daalde IAG 5,2 procent. De Britse overheid liet weten dat reizen naar het buitenland vanaf half mei mogelijk toch nog lastig wordt, om te voorkomen dat er allerlei varianten van het coronavirus mee terug naar het Verenigd Koninkrijk worden genomen. Ook Ryanair (min 2,9 procent) en easyJet (min 5,4 procent) leverden in.

Ook andere fondsen die nog last hebben van beperkingen daalden. Zo was sportschooluitbater Basic-Fit de grootste daler bij de middelgrote fondsen in Amsterdam met een min van 5 procent. Met name een nieuwe lockdown in delen van Frankrijk, waaronder Parijs, doen het bedrijf pijn.

Heineken daalt, chipfondsen profiteren wel

In de AEX-index stond winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (min 1,9 procent) bij de grootste dalers. Ook biermaker Heineken (min 1,1 procent) daalde. Chipfondsen profiteerden wel. Besi, ASML en ASMI vormden de kopgroep in de AEX en wonnen tot 4 procent.

De AEX-index in Amsterdam steeg 0,4 procent tot 684,21 punten. De MidKap daalde daarentegen 0,2 procent tot 1008,65 punten. De beurs in Parijs leverde 0,5 procent in. Londen en Frankfurt wonnen beide 0,3 procent.

De Turkse beurs in Istanbul kelderde haast 10 procent na het wegsturen van de baas van de centrale bank. De Turkse lira daalde ook ruim 9 procent. Naci Agbal had het vertrouwen van de financiële wereld, maar zijn pogingen om de inflatie te beteugelen door de rente te verhogen vielen slecht bij de Turkse president Erdogan. Die meent dat een hoge rente juist de inflatie aanwakkert.

De euro was 1,1937 dollar waard, tegen 1,1907 op vrijdag. Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 61,17 dollar per vat, Brent-olie daalde 0,5 procent in prijs tot 64,19 dollar.