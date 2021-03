D-Reizen en Neckermann schikken met Prijsvrij, betalen miljoenen

DEN BOSCH (ANP) - Onlinereisorganisatie Prijsvrij Vakanties krijgt 4,22 miljoen euro in een schikking met reisorganisatie D-reizen en de curatoren van het inmiddels failliete Neckermann Reizen. Prijsvrij spande enkele jaren geleden een rechtszaak aan omdat het inkomsten misliep door ongeoorloofde afspraken tussen Neckermann en D-reizen.

Prijsvrij kocht bij Neckermann veel pakketreizen voor klanten in, maar door de gemaakte afspraken tussen Neckermann en D-Reizen werd dat volgens Prijsvrij "nagenoeg onmogelijk". Prijsvrij stelde dat Neckermann eerst de vergoeding per verkochte pakketreis verlaagde. Toen Prijsvrij dat niet accepteerde, zegde Neckermann zoals afgesproken met D-Reizen het contract met Prijsvrij op. Daardoor leed Prijsvrij naar eigen zeggen meer dan 30 miljoen euro schade en verloor 70 procent van de omzet. In 2018 bepaalde een rechtbank in Amsterdam dat de afspraken niet mochten. Neckermann ging in hoger beroep, maar de zaak wordt nu met deze schikking beëindigd.

Prijsvrij-topman Marc van Deursen zegt dat er ruim 3 miljoen euro uit de boedel van de Britse reisorganisatie Thomas Cook komt door het vervallen van bankgaranties. Neckermann maakte deel uit van het reisconcern dat in 2019 failliet ging. D-Reizen betaalt volgens Van Deursen 1 miljoen euro. D-Reizen bevestigt de getroffen schikking, maar wil niet zeggen hoeveel geld het precies betaalt aan Prijsvrij, zegt een woordvoerder.

Van Deursen zegt vrede te hebben met de schikking, "gezien de huidige uitdagingen die de wereldwijde pandemie veroorzaakt en het feit dat Neckermann ondertussen failliet is". De topman van D-Reizen heeft aan Van Deursen laten weten dat hij soortgelijke praktijken niet tolereert. "Samen met hem zijn we dan ook in korte tijd tot een goede schikking gekomen."