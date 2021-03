Tesla en andere techaandelen weer in trek op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Techaandelen als Tesla, Microsoft en Apple waren maandag in trek bij beleggers op de Amerikaanse beurzen. Dat komt omdat de rentes op Amerikaanse staatsobligaties weer wat zijn teruggelopen. Een snelle stijging van de marktrentes zorgde in de afgelopen weken nog voor twijfel over de hoge waarderingen van met name technologieaandelen op Wall Street.

In de vroege handel in New York werd Tesla meer dan 5 procent hoger gezet. Microsoft en Apple kregen er rond de 1 procent bij. Techgraadmeter Nasdaq liet een plus zien van 0,7 procent op 13.307 punten.

Verder was het beeld op Wall Street gemengd. De toonaangevende Dow-Jonesindex verloor 0,3 procent tot 32.519 punten en de brede S&P 500 stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 3918 punten.

Energieconcerns ConocoPhillips en Occidental Petroleum stonden licht in de min. Beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de bedrijven opgedragen om de aandeelhouders te laten stemmen over nieuwe emissiedoelstellingen, meldde zakenkrant Financial Times afgelopen weekend. Volgens de activistische belegger Follow This, die het punt inbracht, is sprake van een omslagpunt.

Schuin oog op Turkije

Aandelen van spoorweginvesteerder Kansas City Southern zaten verder dik 14 procent in de lift. Branchegenoot Canadian Pacific Railway heeft aangekondigd de onderneming over te nemen. Daarmee zijn miljarden dollars gemoeid.

Amerikaanse beleggers zullen net als hun collega's in Europa met een schuin oog kijken naar de onrustige financiële situatie in Turkije. De Turkse lira kelderde flink in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar nadat president Recep Tayyip Erdogan zaterdag de baas van de centrale bank van het land had ontslagen. Dat besluit kwam enkele dagen nadat de Turkse centrale bank de rente flink opschroefde naar 19 procent om de snelstijgende inflatie in het land in te dammen. Turkije heeft daarmee de hoogste rente van de grootste economieën in de wereld.

De euro stond op 1,1914 dollar, tegen 1,1907 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 61,56 dollar. Brentolie klom 0,1 in prijs tot 64,60 dollar per vat.