Koffiebedrijf Starbucks stelt duurzaamheidsdoelen op

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Koffieketen Starbucks wil zijn uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Het uiteindelijke doel is om straks meer koolstof op te slaan dan het uitstoot. Ook wil het bedrijf water besparen bij de productie van koffie bij de boeren waar het zaken mee doet.

Starbucks wil onder andere meer samenwerken met de koffieboeren om het gebruik van kunstmest terug te dringen. Daarnaast wil het bedrijf bedreigde bossen in de belangrijkste koffiegebieden helpen herstellen. De onderneming wil ook koolstofcompensatie kopen om te compenseren voor regio's waar het niet lukt om de uitstoot te verminderen, zodat de levering van ongebrande koffie in 2030 minstens CO2-neutraal is. Starbucks is ook van plan om tegen die tijd een waterbesparing van 50 procent in de koffieproductie te realiseren.

Consumenten maken zich steeds meer zorgen over de impact van de inhoud van het boodschappenmandje op onder andere het milieu. Ook eisen kopers steeds meer informatie over waar hun voedsel vandaan komt en of het ethisch geteeld is. Bij Starbucks, dat vorig jaar al beloofde concrete stappen op het gebied van duurzaamheid te zetten, leeft naar eigen zeggen "een gevoel van urgentie".

Het Amerikaanse concern gaat onder andere telers van koffie bijstaan met het verzamelen van gegevens over de bodem en de bladeren om het gebruik van kunstmest te verminderen. Het bedrijf zal ook doorgaan met het verspreiden van klimaatbestendige bomen.

Het meten van de uitstoot in koffie is relatief nieuw en de uitkomsten van onderzoeken lopen sterk uiteen, afhankelijk van wanneer en waar ze zijn uitgevoerd. Starbucks heeft nog geen volledig beeld van hoe het zijn doelstelling voor 2030 zal bereiken. Het bedrijf verwacht het dat er tijdens het proces meer oplossingen naar voren zullen komen om de duurzaamheid te verbeteren.