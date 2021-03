'Elke extra maand zonder inkomsten betekent oplopende schulden'

AMSTERDAM (ANP) - Horecaondernemers reageren teleurgesteld op het nieuws dat versoepeling van de maatregelen voor de horeca er waarschijnlijk niet in zit. Ze zien de toekomst zwaar in. "Elke extra maand zonder inkomsten betekent ook oplopende schulden", aldus de Rotterdamse horecaondernemer Herman Hell.

Horecaondernemers moeten er wéér aan geloven: er is geen perspectief op een datum wanneer de terrassen of zelfs de deuren weer open mogen. En dat is pijnlijk, ervaart ook horecaondernemer Hell die twaalf horecazaken heeft in Rotterdam en omgeving. "Dat de overheidssteun omhoog is gegaan helpt, daar ben ik blij mee. Maar de enige structurele oplossing is opengaan." Hij verwacht dat hij minstens vijf jaar bezig zal zijn om alle schulden af te lossen.

Hell had gehoopt dat ondanks de tegenvallende besmettingscijfers de terrassen wel open zouden mogen, "omdat er in de buitenlucht niet veel lijkt te kunnen gebeuren". Ook ziet hij dat de gemeente Rotterdam overal in de stad picknicktafels heeft gezet voor de mensen die naar buiten gaan nu het beter weer wordt. "Mensen gaan toch wel naar buiten en ik snap dat de gemeente dat wil stroomlijnen, maar het is een vreemd gezicht dat er picknicktafels staan, pal naast de gesloten horeca." Hij vindt het lastig "dat er weinig inhoudelijke redenen zijn om de horeca nog gesloten te houden".

Ook volgens de Amsterdamse horecamagnaat Won Yip ziet de toekomst er voor de horeca "allesbehalve positief" uit. "Er komt een oerknal aan faillissementen, want de overheid kan gewoon niet alles overeind houden", aldus Yip. "Iedereen is aan het verzuipen en er wordt ook geen ademruimte gegeven door bijvoorbeeld met Pasen iets meer mogelijk te maken." Voldoende redenen dat er ander beleid moet komen, meent de horecamagnaat. Want het is ook onzeker "wat er in mei, juni en juli kan".

Dinsdag is een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Het is nog niet definitief besloten dat er geen maatregelen versoepeld worden, omdat het hele kabinet daar nog over vergadert. Maar volgens Haagse bronnen lijkt het kabinet geen ruimte te zien om de coronamaatregelen te versoepelen.