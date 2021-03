Kinderopvangorganisatie BLOS komt deels in Franse handen

NIEUWEGEIN (ANP) - De Nederlandse kinderopvangorganisatie BLOS komt gedeeltelijk in Franse handen. De onderneming, die zich richt op jonge kinderen en door heel Nederland locaties heeft, wordt overgenomen door Babilou Family. Volgens Xavier Ouvrard, directeur van Babilou Family, is Nederland "een van de leidende landen op het gebied van kinderopvang, voorschools onderwijs en ontwikkeling".

Er zijn geen financiële details bekendgemaakt over de deal. Ook heeft de overname geen gevolgen voor het personeel in Nederland. De overname moet nog goedgekeurd worden door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ondernemingsraad van BLOS heeft een positief advies afgegeven.

BLOS werd in 1992 opgericht en heeft ongeveer tweehonderd vestigingen. Er werken 2000 mensen bij de organisatie. Met bijna 10.000 kinderopvangplaatsen is BLOS naar eigen zeggen een van de grotere kinderopvangorganisaties in Nederland.

Babilou Family werd in 2003 opgericht heeft wereldwijd bijna achthonderd locaties. Er werken meer dan 10.000 mensen in 12 landen bij het concern.