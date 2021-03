Bundesbank: sterke krimp Duitse economie door lockdowns

FRANKFURT (ANP/RTR) - De Duitse economie zal in het eerste kwartaal van dit jaar waarschijnlijk een sterke krimp laten zien. Dat komt vooral omdat de dienstensector, met daarin onder andere horeca en toerisme, geraakt blijven worden door de strenge coronamaatregelen. Daarbij komt ook dat in de bouwsector van de grootste economie van Europa sprake is van vertraging, aldus de Bundesbank.

De Bundesbank was eerder optimistischer over het economisch herstel, toen het aantal besmettingen met het coronavirus daalde en er vaccins werden verspreid. In zijn maandelijkse rapport is de Duitse centrale bank nu somberder. Ook bleven opmerkingen over de vaccinatiecampagne achterwege. Het inenten van mensen tegen corona loopt vertraging op door problemen met de levering en berichten over mogelijke neveneffecten van vaccins.

"De maatregelen om de pandemie in te dammen zijn in het huidige kwartaal gemiddeld strenger dan in het voorgaande kwartaal", aldus de Bundesbank. "Daarom zal de economische productie in het eerste kwartaal van 2021 waarschijnlijk sterk dalen." De centrale bank voegde toe dat een verhoging van de omzetbelasting, die vorig jaar tijdelijk was verlaagd, mede heeft gezorgd voor een daling in de bouw in de eerste maand van het jaar.

Uitvoer

Ook de industriële productie is in de eerste maand van het jaar afgenomen. Daar staat wel tegenover dat de ontwikkeling van het aantal nieuwe orders sterk was en dat de uitvoer van goederen is toegenomen, aldus de Bundesbank.

De uitvoer van goederen naar Groot-Brittannië vormde een uitzondering. Hier was in januari sprake van een daling met een kwart op jaarbasis. De Britten verlieten per 1 januari de interne markt van de Europese Unie.