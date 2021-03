DNB: Nederland moet meer doen om klimaatverandering tegen te gaan

Het gaat de DNB voornamelijk om " groene investeringen". Waar grote jongens (die ook vaak vervuiler zijn) weer van profiteren van ons belastinggeld. Daarnaast, hoe groen ben je als Nederland als je bossen kapt, en daarmee de biodiversiteit verpest, en deze in grootschalige houtkachels oprookt. Doe daar eens wat aan ipv de burger op kosten te jagen met debiele maatregelen.



Windmolenwieken die niet gerecycled kunnen worden en dus maar worden begraven (in ieder geval al in Canada). Als we ons zo druk maken op klimaatverandering, waarom verhogen we de dijken dan niet? Elke 5 jaar wordt er weer een nieuwe ramp verzonnen. In de jaren 80 was het een nieuwe ijstijd, toen zure regen, gat in de ozonlaag, co2, stikstof, opwarming van de aarde, klimaatverandering. En altijd mag de burger betalen. En de aarde zal blijven draaien, met of zonder dure investeringen.



Daarnaast is er meer dan voldoende fossiel aanwezig. Alleen het punt is nu dat men bezig is om mensen afhankelijk te maken van een bepaalde energie (in ons geval elektriciteit).