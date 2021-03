DNB verwacht dat banken vaker negatieve spaarrente doorvoeren

quote: drooglegging schreef op 22 maart 2021 13:14:

De Reden om naar crypto munten over te stappen, een geruisloos proces, het volk gaat zich afkeren van rente betalen over een spaartegoed.



Van 100k euro naar 10 euro spaartegoed+ negatieve rente is met een twee zinnetjes persbericht zo ingevoerd, dus wegwezen!

het wordt langzaam duidelijk waarom bitcoin ontworpen is. Slowly, then suddenly at once.