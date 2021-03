'Woningmarkt heeft chronisch probleem, CBS-cijfers ongezond'

De huurprijzen van woningen stijgen al jaren en de regering doet niks want het is in vrije sector. De hogere huurprijzen veroorzaken hogere verkoopprijzen van de huizen. Het is lucratief om een huis te kopen, wat op te knappen en dan weer te verhuren voor hogere huurprijs. De hogere huur wordt toch geslikt door mensen want ze moeten toch ergens wonen. Kopen is geen optie meer.

Dan wordt gezocht door deze belegger naar een tweede koopwoning. Ook hetzelfde doen, weer verhuren, desnoods voor wat hogere prijs. Weer hetzelfde . Dan weer opkopen enz. Een vicieuze cirkel omdat het zo lucratief is. Dat het lucratief is, weet zelfs een prins. Deze heeft er volgens zeggen ongeveer 140 . Het geld kan je van de bank lenen. Maar ook beleggingsfondsen zoals Black Rock doen mee. Al jaren worden miljarden aan woningen opgekocht en verhuurd voor hogere prijzen. En men zegt dat de oorzaak alleen komt door tekort aan woningen? Ja, tekort aan betaalbare woningen, dat zeker.

Maar politiek legt de oververhitte woningmarkt niet aan banden. Kennelijk te druk met zwarte piet of Covid. Doorbreekt ook niet de vicieuze cirkel. Zegt wel een miljoen huizen te willen bouwen. Makkelijker gezegd dan gedaan.

In plaats van de speculaties en beleggingen terug te dringen want woningen zijn er toch om te wonen en niet te speculeren of te beleggen, althans niet in Nederland. Maar terwijl in buitenland de scheefstanden op woningmarkt vaak direct worden aangepakt, dat is hier niet zo. Makelaars hebben ook baat bij hogere verkoopprijzen of die gaan zelf ook meedoen in de vicieuze cirkel.

Wordt het noet tijd dat huurinkomsten van mensen of bedrijven die meer dan twee woningen hebben, om deze huurinkomsten in box 1 te laten vallen? Dat is eerlijk hoor, want het zijn net zo goed verdiensten als verdiensten uit arbeid.

Ook wordt het niet tijd dat de huren aan banden gelegd worden?

De torenhoge huren slokken reeds een groot deel van netto inkomsten van menige mensen en er blijft maar steeds minder over van de koopkracht, aangezien salarissen hetzelfde blijven.

Natuurlijk is meer bouwen ook goed en natuurlijk heeft de zeer lage rente ook invloed.

Maar niet de woningmarkt regelen, dat is niet waar een regering voor bedoeld is.