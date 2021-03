'Woningmarkt heeft chronisch probleem, CBS-cijfers ongezond'

DEN HAAG (ANP) - Op de woningmarkt in Nederland is sprake van een chronisch probleem dat niet zomaar even met wetten en regels kan worden opgelost. Dat stelt de Vereniging Eigen Huis (VEH) in een reactie op de cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit kwam naar voren dat de huizenprijzen in februari dik 10 procent zijn gestegen op jaarbasis, de sterkste stijging in bijna 20 jaar. De VEH noemt de cijfers ongezond.

Voor verkopers van een woning lijkt de tijd gunstig. Maar dat is niet het geval als je beseft dat de overwaarde van je oude woning nodig is voor de aankoop van de nieuwe woning. "En zelfs meer dan dat", aldus de VEH. Daarbij is op de huizenmarkt sprake van een vechtmarkt, mede ook door de vele investeerders die heil in vastgoed zien.

De hard opgelopen huizenprijzen zorgen ook voor problemen voor mensen die niet van plan zijn te verhuizen. Vooral in grote steden worden met name oudere bewoners, die bijvoorbeeld nog in de gulden-tijd een huis kochten, momenteel flink aangeslagen op hun ozb en hoge woningforfait. Op papier is de woning in sommige gevallen misschien een miljoen euro waard, maar dat staat niet verhouding met de gevoelswaarde, benadrukt de VEH.

Soepelere leenregels

Verder zorgen soepelere leenregels, zoals het tweede inkomen dat zwaarder meetelt of de studieschuld die minder zwaar weegt, niet voor verbetering. Integendeel, de extra leencapaciteit die daarmee wordt verkregen werkt verdere prijsstijgingen in de hand. Ook regelingen rond de overdrachtsbelasting om bijvoorbeeld starters te helpen zorgen juist voor hogere prijzen. En geld is op dit moment ook niet het probleem, meent de VEH.

De oorzaak van de problemen is een tekort aan woningen. Sinds de kredietcrisis tien jaar geleden is het aantal woningbouwprojecten aanzienlijk gedaald. "De productie is echt ingestort", aldus de VEH. Daarnaast is de rente sterk gedaald. En zolang de rente laag blijft zullen hoge huizenprijzen blijven.

Ombouwen

Als de rente weer naar normale niveau's stijgt, "zeg tegen de 3 procent" zal dit volgens de VEH enig effect op de woningmarkt kunnen hebben. Ook een recessie heeft doorgaans effect. Maar door de steunmaatregelen nu, blijven betalingsproblemen veelal uit.

Naast het bouwen van huizen, moet volgens de VEH ook worden ingezet op het ombouwen van vastgoed. Daar zit volgens de huizenvereniging veel capaciteit. "Maar dit moet echt nog op gang komen."