Turkse aandelenbeurs hard onderuit na koersval lira

Zo was het in de 80-er jaren ook altijd in Turkije. Je moest je gulden neit te snel omwisselen want de volgende dag kreeg je er al meer voor.



Erdogan zijn club zegt dat de economie groeide in 2020 maar kenners houden dit voor onmogelijk met toerisme en textiel op zijn gat.



De leningen aan Duitsland en SPanje met name zijn in Euro of Dollars dat doet ze veel zeer.