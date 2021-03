Investeerder doet miljardenbod op casinobedrijf Crown Resorts

SYDNEY (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse investeringsmaatschappij Blackstone heeft een miljardenbod gedaan op het Australische casinobedrijf Crown Resorts dat momenteel verwikkeld is in verschillende schandalen. Blackstone wil met de overname zijn bestaande activiteiten op het gebied van casino's en hotels verder uitbreiden.

Het bod heeft een totale waarde van 6,2 miljard dollar. Blackstone bezit reeds 10 procent van Crown en wil de rest nu ook in handen krijgen. De casinogroep moest onlangs nog een gevoelige tik verwerken toen de autoriteiten geen vergunning wilden verstrekken om een groot casino in Sydney te exploiteren vanwege zorgen over witwassen en banden met de georganiseerde misdaad. Ook vindt onderzoek plaats naar criminele activiteiten bij casino's van Crown in de Australische steden Melbourne en Perth.

Naast de schandalen heeft Crown het ook moeilijk door de coronapandemie omdat er daarom veel minder gokkers naar zijn casino's komen. De grootste aandeelhouder van het casinobedrijf is de Australische miljardair James Packer die al langer op zoek is naar een koper. Op de aandelenbeurs in Sydney ging het aandeel Crown maandag flink omhoog door het overnamebod.

Blackstone heeft verschillende casino- en hotelbezittingen, waaronder het bekende Bellagio-resort in de Amerikaanse gokhoofdstad Las Vegas. Dat werd in 2019 voor bijna 4,3 miljard dollar gekocht.