Centrale banken worden steeds serieuzer over crypto's

Allereerst iedereen een schitterende lente toegewenst in deze mooie tijd. Aan het weer zal het niet liggen, het is hier in frieslandia al dagen schitterend weer.



We moeten zo snel mogelijk naar een CBDC euro (central bank digital currency euro). Want contant geld is gebleken een bron van besmetting voor corona. Bovendien moet om terrorisme, belastingontduiking en witwassing te bestrijden contant geld zo snel mogelijk worden uitgefaseerd en vanaf 2024 verboden worden.



Met een digitale euro die iedereen via een digital wallet rechtstreeks bij de ECB kan aanhouden kunnen alle betalingen van klein tot groot tot in lengte der dagen worden geadminisreerd op de ledger Iedereen krijgt als hij of zij een bitcoin wallet bij de ECB aanhoudt een eigen ledger, dus een eigen stukje blockchain. Hierop worden alle financiele transacties en betalingen geregistreerd en ze zijn via één druk op de knop inzichtelijk te maken.



Het digitale geld kan tot in detail geprogrammeerd worden. Inflatie kan per persoon bijv. worden ingeprogrammeerd. Als er op een deel van het digitale geld dat in iemands wallet zit bijvoorbeeld een heel hoge inflatie wordt ingeprogrammeerd dan wordt hij of zij gedwongen dit geld snel uit te geven zodat de economie kan groeien. Er kan dus van alles in de CBDC worden ingeprogrammeerd om de economie te laten groeien, dit maakt de digitale euro ook zo krachtig.



Ook belastingbetaling, boetebetalingen enzovoorts kunnen automatisch worden afgeschreven. Met CBDC kan automatisch een belastingtarief op bijv een zakelijke wallet worden ingeprogrammeerd zodat wanneer bijv. een ondernemer iets verkoopt via zijn of haar webshop automatisch de belasting hierop al wordt afgetrokken.



De mogelijkheden zijn eindeloos en er zullen steeds meer automatische zaken kunnen worden toegevoegd zodat alles vele malen makkelijker en leuker gaat worden.