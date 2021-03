Nikkei onderuit door koersverliezen Japanse automakers

TOKIO (ANP) - De grote Japanse autofabrikanten gingen maandag in de uitverkoop op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers vrezen dat de brand in de chipfabriek van Renesas zal zorgen voor een verder tekort aan computerchips in de autosector. Ook de forse koersval van de Turkse lira die volgde op het ontslag van de baas van de centrale bank van Turkije, zorgde voor een negatieve stemming op de beursvloeren. De Turkse lira was in de zoektocht naar hogere rendementen vooral bij Japanse particuliere beleggers een populaire belegging.

De toonaangevende Nikkei eindigde uiteindelijk met een verlies van 2,1 procent op 29.174,15 punten. Renesas Electronics zakte 4,9 procent. De brand die afgelopen vrijdag woedde bij de Japanse chipmaker zal volgens het bedrijf een grote impact hebben op de leveringen van chips aan de auto-industrie. Renesas heeft onder andere autofabrikant Toyota (min 2,8 procent) als grote klant. Toyota legt vanwege de tekorten een fabriek in Tsjechië voor twee weken stil. Concurrenten Nissan en Honda verloren ruim 3 procent en de maker van auto-onderdelen Denso daalde 4,6 procent.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent hoger. De Chinese banken wonnen terrein na het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven voor de elfde maand op rij ongewijzigd te laten. In Hongkong bleef de Hang Seng-index ongewijzigd en de Australische All Ordinaries klom 0,7 procent. De Kospi in Seoul daalde een fractie. LG Electronics won 1,6 procent. Volgens mediaberichten wil het Zuid-Koreaanse technologieconcern zijn verlieslatende divisie van mobiele telefoons verkopen.