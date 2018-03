Alychlo koopt weer plukje aandelen SnowWorld

Gepubliceerd op | Views: 336

MERELBEKE (AFN) - De Belgische investeerder Marc Coucke heeft via zijn investeringsvehikel Alychlo weer aandelen SnowWorld bijgekocht. Het gaat om 2004 aandelen die op de beurs zijn gekocht voor 9,44 euro per stuk.

Door de transactie is het reëel belang dat Alychlo in handen heeft gegroeid naar 73,53 procent van SnowWorld. Daarnaast heeft de investeerder een potentieel belang van 9,25 procent in de uitbater van skihallen.

Vorige week bracht Alychlo een officieel biedingsbericht naar buiten. De investeerder biedt 9,50 euro per aandeel en de aanbiedtermijn sluit op 8 mei. Alychlo kan die termijn eenmalig verlengen. Als Alychlo na sluitingsdatum 95 procent of meer van de aandelen houdt, kan overwogen worden om de notering op Euronext te beëindigen.