Amerikaanse rechter wijst KPN-patent af

Gepubliceerd op | Views: 380

WILMINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Een Amerikaanse rechter heeft een patent van KPN ongeldig verklaard. Volgens de rechter somde het patent slechts ,,routinestappen voor het opnieuw rangschikken en genereren van data'' op. KPN had elf bedrijven aangeklaagd wegens inbreuk op het patent.

Vorige maand had KPN nog een schikking getroffen met de Japanse computermaker NEC over dit patent. Met het eveneens Japanse Kyocera had KPN toen ook een schikking in voorbereiding.

Verder had KPN BlackBerry, HTC, Lenovo, LG, Gemalto, Sierra, TCL, Telit en OnePlus beschuldigd van inbreuk op het patent. BlackBerry, HTC, Lenovo en LG maakten volgens KPN op nog vier patenten van het Nederlandse telecommunicatiebedrijf inbreuk.