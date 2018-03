EU vrijgesteld van Amerikaanse staalheffing

Gepubliceerd op | Views: 1.665 | Onderwerpen: Europa

WASHINGTON (AFN/DPA/BLOOMBERG) - De door de Amerikaanse president Donald Trump ingestelde importheffingen voor buitenlands staal en aluminium gelden niet voor de Europese Unie. Dat heeft handelsgezant Robert Lighthizer donderdag gezegd in de Amerikaanse Senaat. Ook Argentinië, Brazilië, Australië en Zuid-Korea worden vrijgesteld.

De Europese Unie was de afgelopen weken in onderhandeling met de Amerikaanse regering over een vrijstelling. EU-commissaris Cecilia Malmström en de Duitse economieminister Peter Altmaier hadden zich deze week ingezet om de uitzonderingspositie voor de EU-landen te bewerkstelligen.

Trump kondigde twee weken geleden een heffing van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium aan. Eerder al liet hij weten dat de importtarieven niet zouden gelden voor buurlanden Canada en Mexico. De heffingen worden vrijdag van kracht en treffen vooral China, dat 's werelds grootste staalproducent is. Ook de Japanse staalindustrie wordt door de heffingen getroffen.

Naar verwachting maakt Trump later donderdag verdere importheffingen bekend die gericht zijn tegen China. Daarmee laait de vrees voor een handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten op.