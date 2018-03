Rode koersborden op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 2.457 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese effectenbeurzen stonden donderdag in de min. Ook in Amsterdam moest de beurs een stapje terug doen. AND kwam met tegenvallende jaarcijfers en ging hard onderuit op Beursplein 5. Beleggers verwerkten verder nog de Amerikaanse renteverhoging en de beslissing van de Bank of England om de rente gelijk te houden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde halverwege de middag 1,6 procent in de min op 527,68 punten. De MidKap zakte ook 1,6 procent, tot 797,10 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 2 procent.

Op de lokale markt kelderde AND International Publishers bijna 16 procent. De kaartenmaker leed vorig jaar voor het eerst sinds 2011 een nettoverlies. Het bedrijf keert over 2017 geen dividend uit en gaf geen verwachting voor dit jaar.

Gemalto

Grootste daler bij de hoofdfondsen was ING met een verlies van 3,7 procent. Koploper was beveiligingsbedrijf Gemalto met een min van 0,26 procent. De onderneming zou dicht bij een contract zijn met de Britse overheid over het maken van de nieuwe paspoorten die het land na de brexit nodig heeft.

In de MidKap was logistiek vastgoedfonds WDP de enige stijger met een plus van 0,2 procent. TomTom deelde in de malaise van branchegenoot AND en werd 4 procent lager gezet, waarmee het de hekkensluiter was bij de middelgrote bedrijven.

ICT Group

Bij de kleinere bedrijven verloor ICT Group 2,1 procent. De IT-dienstverlener heeft de overname van het resterende belang van 50 procent in InTraffic, van samenwerkingspartner Movares, afgerond.

Laadpalenfabrikant Alfen ging bij zijn beursdebuut licht omhoog. Het aandeel ging voor 10 euro naar het Damrak en noteerde op 10,05 euro. Alfen ging flink onder de eerder indicatief afgegeven bandbreedte naar de beurs. Die stond op een range van 11,25 euro tot 15 euro, maar werd bijgesteld.

Reckitt Benckiser

In Londen kreeg Reckitt Benckiser er 4,5 procent bij. Beleggers reageerden opgelucht dat het Britse levensmiddelenconcern is afgehaakt in de strijd om de consumentengezondheidstak van farmaceut Pfizer. De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson besloot eerder al om niet mee te bieden.

De euro was 1,2312 dollar waard, vergeleken met 1,2259 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 64,38 dollar. Brentolie zakte 1,1 procent in prijs tot 68,73 dollar per vat.