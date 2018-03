'Beleggers dagvaarden banken failliet Imtech'

Gaan we weer, niet zelf research doen, blind door middelen, flink risico lopen en dan janken als het fout gaat.

Natuurlijk moet er wat gedaan worden mits het doelbewust misleiden is geweest maar deze zag je toch aankomen.

Ze zijn toen toch ook met een bult van die zooi blijven zitten, niet iedereen was zo dom en blijkbaar was het dus wel te zien/vinden.



Het is allang geen beleggen meer wat de meesten doen en het gejank is dan ook enorm van de grote groepen aandelen gokkers want dat is wat de meesten doen tegenwoordig.