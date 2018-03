'Beleggers dagvaarden banken failliet Imtech'

Gepubliceerd op | Views: 1.790 | Onderwerpen: banken, faillissement

HILVERSUM (AFN) - Een groep van achthonderd gedupeerde beleggers legt een miljoenenclaim neer bij vier banken wegens hun rol in de jaren voorafgaand aan het faillissement van installatiebedrijf Imtech. In televisieprogramma EenVandaag kondigen de beleggers, verzameld in de Stichting ImtechClaim.nl, aan dat ze op het punt staan ABN AMRO, Commerzbank, ING en Rabobank te dagvaarden.

Het gaat er in de zaak om dat Imtech in 2013 en 2014 twee aandelenemissies deed, waarmee in totaal 1,1 miljard euro werd opgehaald. Vooral de laatste emissie was ingestoken om de schulden aan de banken terug te brengen, terwijl deze toen al geweten moeten hebben dat het bedrijf het niet zou gaan redden.

Bij Imtech was in 2013 een groot boekhoudschandaal aan het licht gekomen. De onderneming verspeelde daarmee het vertrouwen van banken en beleggers en ging uiteindelijk in de zomer van 2015 failliet. Door het faillissement van Imtech zijn beleggers massaal het schip ingegaan, sommigen zelfs voor tonnen.

In 2015 liet ImtechClaim.nl al weten dat de bewuste banken een claim konden verwachten. Ook gaat de stichting oud-bestuurders van Imtech dagvaarden. Commerzbank en Rabobank wilden tegenover EenVandaag niet reageren. ABN AMRO en ING wezen aansprakelijkheid in de kwestie eerder al van de hand.