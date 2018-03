Begrijp je niet dat de handelsoorlog juist de Amerikanen het hards zullen treffen. De produkten zullen duurder worden en daardoor stijgt de inflatie en gaat de rente harder omhoog. Trump is bezig de zorgvuldig opgebouwde evenwichten in de wereldhandel te verstoren. Het doel is protectionisme: maar er is nog nooit iemand beter van geworden. Het is politiek voeren voor de simpele geesten en daar hebben ze er blijkbaar genoeg van in Amerika.