'Lagere opening beurshandel Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan donderdag voor een flink lagere opening. Beleggers op Wall Street kauwen nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Verder blijven de zorgen over een wereldwijde handelsoorlog en het schandaal rond gebruikersinformatie bij Facebook boven de markt hangen.

De Fed verhoogde zoals verwacht de rente. De koepel van Amerikaanse centrale banken herhaalde zijn prognose dat dit jaar de rente nog twee keer verhoogd zal worden. Wel werd gewezen op de verbeterde economische omstandigheden die er mogelijk voor zorgen dat de rentestappen sneller worden genomen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigt mogelijk donderdag aan dat er voor 50 miljard dollar aan importheffingen komen op Chinese producten. China heeft aangegeven met tegenmaatregelen te zullen komen.

Topman Mark Zuckerberg van Facebook kwam woensdagavond met excuses voor het schandaal rond informatie van gebruikers. Hij gaf aan bereid te zijn om te komen getuigen in het Congres over de zaak, maar het is de vraag of hij beleggers heeft gerustgesteld. Deze week is de beurskoers van Facebook fors gedaald waardoor tientallen miljarden dollars in rook opgingen.

Pfizer kan mogelijk in beweging komen door berichten dat het Britse GlaxoSmithKline (GSK) een bod heeft uitgebracht op de consumentengezondheidstak van de farmaceut. Het bod zou 15 miljard tot 20 miljard dollar waard zijn.

Wat betreft bedrijfsresultaten gaven onder meer levensmiddelenproducent Conagra Brands, restaurantketen Darden Restaurants, consultantsbureau Accenture en kledingverkoper Guess inzage in de boeken.

Aan het macro-economische front zijn er gegevens over onder meer de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de Amerikaanse industrie en dienstensector van marktonderzoeker Markit en de index van economische indicatoren van Conference Board.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag met een min van 0,2 procent op 24.682,31 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent achteruit tot 2711,93 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7345,29 punten.