Britse centrale bank handhaaft rente

LONDEN (AFN) - De Britse centrale bank laat de rente onveranderd zoals algemeen was verwacht door economen. In november schroefde de Bank of England (BoE) nog voor eerst in ruim tien jaar de rente op, van 0,25 procent naar 0,5 procent.

Het besluit om de rente niet te wijzigen werd met zeven stemmen voor en twee tegenstemmen genomen door de beleidsmakers bij de BoE. Ook de omvang van het opkoopprogramma wordt niet veranderd.

In de markt wordt gespeculeerd dat in mei de rente wel verhoogd zal worden. De BoE gaf aan dat toekomstige rentestappen in een geleidelijk tempo genomen zullen worden.