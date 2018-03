'Arcelor bekijkt verkoop activiteiten Luik'

Gepubliceerd op | Views: 124 | Onderwerpen: staal

LUIK (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal zou mogelijk activiteiten in het Belgische Luik kunnen verkopen om Europese goedkeuring te krijgen voor de overname van de Italiaanse staalfabriek Ilva. Dat meldde de Waalse krant L'Echo op basis van bronnen bij het staalbedrijf.

Naar verluidt heeft ArcelorMittal de vakbonden ingelicht over de mogelijkheid dat bezittingen in Luik afgestoten kunnen worden. Volgens L'Echo is het niet duidelijk welke omvang een eventuele desinvestering zal krijgen. Daar zou meer duidelijkheid over moeten komen als de Europese Commissie naar verwachting in mei met een besluit komt in het onderzoek naar de overname van Ilva, de eigenaar van de staalfabriek in de Zuid-Italiaanse stad Tarente.

ArcelorMittal heeft verschillende activiteiten in Luik waar in 2017 meer dan 2 miljoen ton staal werd geproduceerd. Er werken meer dan 1200 mensen op de locaties.