Handelszorgen zetten beurzen lager

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen donderdag over een breed front omlaag. De dreiging van een handelsoorlog bleef boven de markt hangen. Beleggers verwerkten verder de renteverhoging in de Verenigde Staten en keken uit naar de beleidsvergadering van de Bank of England. Op het Damrak ging AND onderuit na tegenvallende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent lager op 532,81 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 803,45 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,9 procent in.

Grootste dalers bij de hoofdfondsen waren kabel- en telecombedrijf Altice en financieel concern ING met verliezen van ruim 2 procent. Bierbrouwer Heineken en olie- en gasconcern Shell waren de enige stijgers met plussen van 0,3 procent.

Baggeraar

In de MidKap sloot baggeraar Boskalis de rij met een min van meer dan 2 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 0,5 procent.

Op de lokale markt kelderde AND International Publishers 7,6 procent. De kaartenmaker leed vorig jaar voor het eerst sinds 2011 een nettoverlies. Het bedrijf keert over 2017 geen dividend uit en gaf geen verwachting voor dit jaar.

Laadpalenfabrikant Alfen ging bij zijn beursdebuut licht omhoog. Het aandeel ging voor 10 euro naar het Damrak en noteerde op 10,34 euro. Alfen ging flink onder de eerder indicatief afgegeven bandbreedte naar de beurs. Die stond op een range van 11,25 euro tot 15 euro, maar werd kort voor de introductie bijgesteld.

Advies

Commerzbank zakte in Frankfurt 4 procent. Kepler Cheuvreux verlaagde het advies voor de Duitse bank. Ook concurrent Deutsche Bank (min 1,8 procent) ging opnieuw omlaag. Het aandeel verloor een dag eerder al ruim 5 procent na een omzetwaarschuwing.

In Londen dikte Reckitt Benckiser 5 procent aan. Beleggers reageerden opgelucht dat het Britse levensmiddelenconcern is afgehaakt in de strijd om de consumentengezondheidstak van farmaceut Pfizer. Het Britse farmaceutische concern GlaxoSmithKline (min 0,7 procent) heeft volgens ingewijden wel interesse in het onderdeel van Pfizer en zou een bod hebben uitgebracht.

De euro was 1,2325 dollar waard, vergeleken met 1,2259 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 64,86 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 69,08 dollar per vat.