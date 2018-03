Vertrouwen Duitse ondernemers zakt weg

Gepubliceerd op | Views: 561 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in maart gedaald ten opzichte van de voorgaande maand vanwege toenemende zogen over protectionisme en een mogelijke wereldwijde handelsoorlog. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo.

De vertrouwensindex van Ifo, die de verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, zakte deze maand naar 114,7, van 115,4. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 114,6. Het onderzoek wordt gehouden onder circa 7000 ondernemers.

Het vertrouwen is daarmee gedaald naar het laagste niveau in elf maanden. Door de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium en geluiden over meer protectionistische stappen van de regering van Donald Trump zijn de zorgen over een handelsconflict aangewakkerd. Eerder bleek al dat het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in maart stevig is gedaald om die reden.

ING-econoom Carsten Brzeski wijst in een reactie eveneens op de dreiging van een handelsoorlog. Volgens hem zijn de risico's voor de Duitse economie toegenomen de laatste maanden.