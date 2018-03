Royal Delft sluit 2017 af met verlies

Gepubliceerd op | Views: 321

DELFT (AFN) - Aardewerkproducent Royal Delft, voorheen Porceleyne Fles, heeft 2017 afgesloten met een verlies van 83.000 euro, waar een jaar eerder nog 24.000 euro winst overbleef. Volgens het bedrijf, dat onlangs de verkoop van zijn dochterbedrijven op het gebied van pannen, kookgerei en bestek afrondde, zijn eenmalige kosten de reden van het tekort.

Volgens directeur Henk Schouten zijn onder meer kosten gemaakt voor de verkoop van pannenmaker BK Cookware en bestekfabrikant Koninklijke Van Kempen & Begeer. Daarnaast zijn er ook kosten gemaakt om de organisatie te stroomlijnen.

De opbrengsten van de verkoop van de onderdelen zullen in de cijfers over dit jaar worden meegenomen. Royal Delft spreekt van een boekwinst van 5 miljoen euro. Een deel van het geld zal worden gebruikt om de schulden van ruim 1 miljoen euro af te lossen. Nog voor de zomer zal het bedrijf plannen presenteren die de resultaten moeten stutten. Wat die plannen exact inhouden, liet Schouten in het midden.

Erfgoed

Royal Delft is sinds 1653 producent van Delfts Blauw aardewerk. Doel van de onderneming blijft om dat culturele erfgoed voor Nederland in stand te houden. Daarvoor zal het bedrijf ook investeringen doen.

Het bedrijf zag de omzet uit voortgezette activiteiten vorig jaar met 12 procent stijgen tot 5,4 miljoen euro. De stijging gold zowel voor De Porceleyne Fles als bij dochterbedrijf Royal Leerdam Crystal, dat mondgeblazen kristalglas produceert. Bij De Porceleyne Fles was sprake van een verkoopplus van 10 procent. Royal Leerdam zag de omzet met 21 procent stijgen.