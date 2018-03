Gepubliceerd op | Views: 1.532

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam deed donderdag een stap terug. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. Op het Damrak ging AND in de uitverkoop na tegenvallende resultaten. Beleggers verwerkten verder de renteverhoging door de Federal Reserve en keken uit naar de rentevergadering van de Bank of England.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 535,52 punten. De MidKap zakte ook 0,2 procent, tot 808,68 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Op de lokale markt kelderde AND International Publishers ruim 21 procent. De kaartenmaker leed vorig jaar voor het eerst sinds 2011 een nettoverlies. Het bedrijf keert over 2017 geen dividend uit en gaf geen verwachting voor dit jaar.

Koploper

Grootste daler bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 1 procent. Koploper was supermarktconcern Ahold Delhaize met een plus van 0,6 procent.

Gemalto won 0,1 procent. De digitaal beveiliger, die wordt overgenomen door het Franse Thales, is volgens de krant The Telegraph in de race om de iconische blauwe Britse paspoorten te maken, wanneer Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat.

Stijger

In de MidKap sloot optiekketen GrandVision de rij met een min van 1,3 procent. Sterkste stijger was bouwer BAM met een winst van 1,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven noteerde ICT Group ongewijzigd. De IT-dienstverlener heeft de overname van het resterende belang van 50 procent in InTraffic, van samenwerkingspartner Movares, afgerond.

Opgelucht

Laadpalenfabrikant Alfen ging bij zijn beursdebuut licht omhoog. Het aandeel ging voor 10 euro naar het Damrak en noteerde rond de 10,26 euro. Alfen ging flink onder de eerder indicatief afgegeven bandbreedte naar de beurs. Die stond op een range van 11,25 euro tot 15 euro, maar werd bijgesteld.

In Londen kreeg Reckitt Benckiser er 4,6 procent bij. Beleggers reageerden opgelucht dat het Britse levensmiddelenconcern is afgehaakt in de strijd om de consumentengezondheidstak van farmaceut Pfizer. Eerder gooide de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson de handdoek in de ring.

De euro was 1,2361 dollar waard, vergeleken met 1,2259 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 65,18 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 69,32 dollar per vat.