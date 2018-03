ICT heeft heel InTraffic in handen

Gepubliceerd op | Views: 421

BARENDRECHT (AFN) - ICT Group heeft de overname van het resterende belang van 50 procent in InTraffic, van samenwerkingspartner Movares, afgerond. Daarmee heeft ICT nu de volledige controle over InTraffic, dat zich bezighoudt met applicaties voor onder meer verkeersmanagement.

Er werden geen financiële details over de overname verstrekt, maar ICT herhaalde wel dat de overnamesom in contanten wordt voldaan. Het in Nieuwegein gevestigde InTraffic werd in 2003 opgericht als joint venture tussen ICT en ingenieursbureau Movares. InTraffic telt 150 werknemers met een jaarlijkse omzet van circa 19 miljoen euro.