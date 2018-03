'AEX begint met verlies'

Gepubliceerd op | Views: 2.284

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag met verlies te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen waarschijnlijk lager openen. Beleggers verwerken het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die de rente in de Verenigde Staten met 25 basispunten opschroefde. Tevens wordt gelet op de rentevergadering van de Bank of England.

In een toelichting op de eerste rentestap dit jaar wees de nieuwe Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell op de verbeterde economische omstandigheden die er mogelijk voor zorgen dat de rentes sneller worden verhoogd. Naar verwachting zal de rente dit jaar nog in twee stappen worden opgevoerd, maar de sterke economische groei zou Powell er ook toe kunnen bewegen dit jaar in totaal vier renteverhogingen door te voeren.

Digitaal beveiliger Gemalto, die wordt overgenomen door het Franse Thales, is volgens de krant The Telegraph in de race om het contract voor het maken van de iconische blauwe Britse paspoorten te maken, wanneer Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat. Naar verluidt heeft Gemalto een offerte uitgebracht die fors lager is dan die van concurrenten.

Kaartlicenties

Op het Damrak opende AND International Publishers de boeken. De kaartenmaker leed vorig jaar voor het eerst sinds 2011 een nettoverlies. Op dit moment is AND naar eigen zeggen met meerdere potentiële klanten in onderhandeling over kaartlicenties, die in financiële zin aantrekkelijk kunnen zijn.

Op het gebied van beursintroducties werd gemeld dat laadpalenfabrikant Alfen voor 10 euro per aandeel naar het Damrak gaat. De introductieprijs ligt daarmee onder de eerder afgegeven bandbreedte van 11,25 euro tot 15 euro. De eerste handelsdag van Alfen is donderdag. De beursgang kan maximaal 98 miljoen euro opleveren.

Groothandel

Daarnaast bleek dat de prijsrange voor de beursgang van groothandel en distributeur van consumentengoederen B&S is aangescherpt. In eerste instantie was de bandbreedte voor de aandelenprijs 14,50 euro tot 17,75 euro per stuk. Dat is nu 14,50 euro tot 15,00 euro per stuk. B&S krijgt waarschijnlijk vrijdag een notering op Beursplein 5.

De Europese beurzen sloten woensdag voorafgaand aan het rentebesluit in de VS gemengd. De AEX-index won 0,2 procent tot 536,48 punten en de MidKap klom 0,4 procent tot 810,28 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt sloot vlak. In New York gingen de beurzen na de renteverhoging licht lager de dag uit.

De euro was 1,2352 dollar waard, vergeleken met 1,2259 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 65,14 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent in prijs tot 69,38 dollar per vat.