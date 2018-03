Jaarverlies voor kaartenmaker AND

Gepubliceerd op | Views: 797

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - AND International Publishers is in 2017 in de rode cijfers gedoken. Dat meldde de onderneming donderdag in een handelsbericht. Het was het eerste nettoverlies voor de kaartenmaker sinds 2011.

Onder de streep resteerde een verlies van 1,9 miljoen euro. Dat resultaat is inclusief een bijzondere waardevermindering van 1,2 miljoen euro op de vooruitzichten voor de kaartendatabase. Een jaar eerder stond er nog een winst van 2,8 miljoen euro in de boeken. De omzet van AND zakte tot 1,4 miljoen euro.

Topman Hugo van der Linde weet het verlies aan het uitblijven van grote eenmalige opdrachten. Op dit moment is AND naar eigen zeggen met meerdere potentiële klanten in onderhandeling over kaartlicenties, die in financiële zin aantrekkelijk kunnen zijn.

AND stelt voor geen dividend uit te keren over boekjaar 2017. Een verwachting voor 2018 wordt niet gegeven.