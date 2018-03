Euronext Londen heeft tijdelijke topman

Gepubliceerd op | Views: 149 | Onderwerpen: Euronext

LONDEN (AFN) - Euronext heeft een tijdelijke vervanger gevonden voor de vertrokken topman van de Britse tak. Paul Humphrey gaat op interim-basis leidinggeven aan Euronext Londen en neemt ook enkele andere taken over van Lee Hodgkinson, die in januari zijn vertrek aankondigde bij de beursuitbater.

De zoektocht naar een definitieve opvolger van Hodgkinson gaat door. Humphrey werkte al voor Euronext. Hij was onder meer hoofd FICC en blijft actief in die functie naast zijn nieuwe verantwoordelijkheden.

Euronext meldde verder dat informatie- en technologiedirecteur Alain Courbebaisse Hodgekinson vervangt als voorzitter bij FastMatch. Gil Mandelzis wordt niet-uitvoerend directielid bij Euronext US.