'Gemalto in de race voor Brits paspoort'

LONDEN (AFN) - Gemalto is in de race om het contract voor het maken van de iconische blauwe Britse paspoorten te maken, wanneer Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat. Dat meldde de krant The Telegraph op basis van ingewijden.

Naar verluidt heeft Gemalto, dat een notering heeft in Amsterdam en Parijs en wordt overgenomen door branchegenoot Thales, een offerte uitgebracht die circa 350 miljoen pond lager is dan die van concurrenten. In het artikel noemen verschillende politici de keuze voor Gemalto ,,symbolisch verkeerd'', door post-brexit een Frans bedrijf het paspoort te laten maken.