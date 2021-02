Techbedrijven sleuren Nasdaq onderuit op Wall Street

Hoezo? Vandaag op de AEX en Nasdaq naar beneden. Morgen waarschijnlijk stabiliseren.



ASML en ASMI zijn wereldbedrijven. Goede cash, megavolle orderportefeuilles en wereldwijde chiptekort.

Bestellingen uit Taiwan komen binnen. Toekomst is gericht op dit soort bedrijven. Vandaag even een stapje terug omdat het erg hard ging. Hoop en denk dat we morgen een ‘normale’ dag hebben. Toekomstgerichte bedrijven. Laat uw hoofd niet op hol brengen.