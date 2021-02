'AH: corona geen reden om niet te leveren'

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn legt leveranciers volgens Het Financieele Dagblad (FD) strenge voorwaarden op als zij door corona minder goederen kunnen leveren dan de bestelling van de winkelketen. Dat zou zijn gebeurd omdat AH vorig jaar aan het begin van de crisis te maken kreeg met leveranciers die kozen hun spullen elders voor meer geld te verkopen. De supermarktketen ontkent dat de regelingen veel strenger zijn geworden.

In een document dat FD heeft gepubliceerd sluit AH epidemieën en pandemieën nadrukkelijk uit als reden voor overmacht. Ook overheidsmaatregelen zoals een avondklok kunnen niet als excuus dienen. Stakingen zijn daarnaast geen goede reden om niet te leveren. AH zou al een boete op kunnen leggen als een leverancier 98 procent of minder van de bestelde hoeveelheid levert, of als 1 procent van de producten niet leverbaar is. Die boete kan oplopen tot 80 procent van de waarde van de order.

De supermarktketen ontkent juist zeer streng op te treden tegen zijn leveranciers als die niet aan de gemaakte afspraken kunnen voldoen. AH zegt dat het FD afgaat op een basisdocument wat het startpunt is van onderhandelingen en dat leveringsgaranties een zeer gebruikelijk onderdeel zijn van de jaarlijkse afspraken. "De leveringsketen is zeer nauw afgestemd. Als er vandaag iets niet geleverd wordt, hebben we morgen lege schappen", zegt een woordvoerder.

De zegsman laat verder weten dat AH momenteel "juist zeer coulant is bij leveringsproblemen vanwege corona". De afspraken worden bovendien in goed overleg gemaakt, volgens AH. "We kijken bij elke leverancier wat bij hun wel en niet moet gelden. De afspraken die we maken zijn dan ook bij elke leverancier anders."