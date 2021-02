Vroege investeerder Adyen verkoopt 1 miljard euro aan aandelen

Het bedrijf doet 80 miljard euro grofweg, ruim een procentje=leuk geld voor een bedrijf dat amper 100 miljoen euro jaarwinst doet.



Meestal is dit de bel van de top die gaat luiden.



Vanaf morgenochtend mag de markt de discount gaan verrekenen, grofweg 4-5x een dagomzet, ik denk een procentje of 4% absorbatie-korting, instappende particulieren mogen the overshoot tamponeren.



Het voorbeeld van overwaardering, de echte groei is eruit trouwens!