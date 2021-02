Vroege investeerder Adyen verkoopt 1 miljard euro aan aandelen

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Een vroege investeerder van betalingsverwerker Adyen verkoopt aandelen die maximaal een kleine miljard euro waard zijn. Het gaat volgens persbureau Bloomberg om een investeerder die al voor de beursgang geld in het bedrijf had gestoken. Wie de investeerder is, is niet duidelijk.

De 450.000 aandelen die de investeerder van de hand wil doen, komen neer op zo'n 1,5 procent van alle aandelen Adyen. Die zouden tegen de slotkoers van maandag ongeveer 968 miljoen euro waard zijn. Bij de manier waarop de aandelen worden aangeboden wordt echter meestal een korting aangeboden om kopers te lokken. Na ongeveer een half uur waren er al genoeg kopers geïnteresseerd voor alle aandelen.

Adyen ging in juni 2018 naar de beurs. Een aandeel kostte toen 240 euro, maar is inmiddels 2152 euro waard. Alleen het afgelopen jaar ging de beurskoers met 160 procent omhoog.

Voor Adyen naar de beurs ging, staken verschillende grote fondsen als het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek en Iconiq Capital, waarin bekende namen uit de Amerikaanse techsector zoals Twitter-baas Jack Dorsey en Facebook-oprichter Mark Zuckerberg meedoen, geld in het bedrijf. Ook de oprichters hebben geld in het bedrijf gestoken, net als een aantal andere medewerkers en andere kleine investeerders. De bekendste daarvan is Mabel van Oranje.