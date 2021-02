Wall Street opent in de min door stijgende rente

@createmonnie ... Tesla is een bijzonder ongelukkig voorbeeld. Uit de verkoop van auto’s heeft men nog nooit een cent winst kunnen genereren. Dat wat er onderaan de streep staat als winst komt uit de verkoop van emissierechten aan andere autofabrikanten. En die “handel” in groene credits is iets wat door ambtenaren bedacht is.



Musk (geniaal of bijna gek, net wat je wil) voelt de hete adem van de grote autofabrikanten al wat in de nek. Die zijn nu als een dolle bezig met de productie van hun batterij-auto’s. Eens zien wat er dan uiteindelijk van Tesla overblijft, los wat je van de kwaliteit van de auto’s kunt vinden.