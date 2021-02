'Duitsland overweegt nog eens 50 miljard extra tegen corona'

BERLIJN (ANP) - De Duitse regering overweegt nog eens 50 miljard euro extra uit te trekken om de coronacrisis te bestrijden. Ingewijden vertellen persbureau Bloomberg dat het geld bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor meer coronatesten en andere maatregelen om de pandemie tegen te gaan.

Maandag wordt er gepraat in de regering van bondskanselier Angela Merkel over de extra uitgaven tegen de crisis. Het zou gaan om een voorlopige inschatting. Het Duitse ministerie van Financiën wilde geen commentaar geven. Berlijn is al met omvangrijke steunpakketten gekomen om de economische impact van de crisis te verzachten.

Minister van Financiën Olaf Scholz heeft meermaals gezegd dat de overheid zoveel geld zal uitgeven als nodig is om de economische schade door corona te beperken. Volgens hem is Duitsland in een sterke financiële positie na jaren van discipline bij het opstellen van de begroting.