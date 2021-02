'EU moet toonaangevend worden in ruimte- en defensietechnologie'

quote: Jopie1962 schreef op 22 februari 2021 14:48:

"De EU moet meer energie steken in dronetechnologie, ruimtecommunicatie en het beheer van ruimteverkeer."



Kijk ! een drone !



Dan mogen China en Rusland dus stevig oppassen met hun oorlogstaal, want wij hebben een dikke Drone !!



Als je daar een dikke raket onder hangt, dan blijft ie zéker 15 minuten vliegen op zijn accu.



www.cameranu.nl/nl/c60225/quadcopters...

Welk oorlogs taal van China? Gaan we weer de VOC tijd in? Gaan we weer China plundneren samen met 7 andere landen?Trouwens, die dikke Drone wordt toch in China gemaakt.