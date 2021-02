'Aegon wil activiteiten in Azië gaan verkopen'

AMSTERDAM (ANP) - Verzekeraar Aegon is van plan activiteiten in Azië te gaan verkopen om zich zo meer toe te leggen op zijn kern- en groeimarkten. Dat zeggen bronnen bij het bedrijf tegen persbureau Bloomberg. Aegon is actief in onder meer Singapore en Hongkong onder de naam Transamerica.

Naar verluidt heeft Aegon een adviseur ingeschakeld om een koper voor het onderdeel te vinden. De divisie zou minstens 700 miljoen dollar moeten opleveren. Het is overigens nog niet zeker dat Aegon de verkoop definitief gaat doorzetten. Het verzekeringsconcern wilde geen commentaar geven tegen Bloomberg.

In december maakte topman Lard Friese in een nieuwe strategie bekend dat Aegon zich gaat richten op drie kernmarkten: de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Verder wordt gefocust op de groeimarkten Spanje en Portugal, Brazilië en China. Eerder verkocht Aegon al zijn activiteiten in Centraal- en Oost-Europa. De verzekeraar wil op deze wijze zijn kapitaal beter gaan inzetten en winstgevender worden.