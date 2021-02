Zonnestudio's verbaasd dat hotels wel open zijn en zij niet

In tegenstelling tot hotels hebben zonnestudio's geen enkel maatschappelijk nut. Sterker nog, vanwege de stralingsschade die ze veroorzaken bij de gebruikers is de bijdrage van deze studio's aan de samenleving per saldo negatief. De samenleving mag namelijk de kosten voor de behandeling van de huidkankers, die mede door deze sector ontstaan, ophoesten. Dus ja, waarom zou je zoiets opengooien. Ze kunnen het beter helemaal verbieden.