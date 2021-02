Zonnestudio's verbaasd dat hotels wel open zijn en zij niet

ROTTERDAM (ANP) - Zonnestudio's moeten ook snel weer open kunnen om faillissementen of gedwongen sluitingen te voorkomen. Ondernemers in de sector zijn naar eigen zeggen verbaasd dat er in het coronabeleid van de overheid voor zonnestudio’s geen uitzondering is gemaakt, terwijl hotelkamers nu wel gebruikt kunnen worden. "De werkwijze bij studio’s is vergelijkbaar, vaak zelfs strenger, dan bij de verhuur van hotelkamers."

Volgens brancheorganisatie Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) is heropening goed mogelijk op een veilige manier, bijvoorbeeld door de strenge hygiëneregels en het feit dat er alleen op afspraak klanten komen. "Wie dat vergelijkt met sectoren die wél open zijn of binnenkort open mogen, kan niet anders dan constateren dat de zonnestudio’s open kunnen."

Zonnestudio's waarderen de financiële ondersteuning van de overheid wel erg. Maar toch staat het water bij veel ondernemers aan de lippen. Dat komt volgens SVZ omdat de branche zeer hoge maandelijkse vaste lasten heeft. Niet alleen de huur van de ruimtes, maar ook de lease- en financieringskosten voor de zonne-apparatuur zelf lopen tijdens de gedwongen sluiting gewoon door.

Als heropening niet wordt toegestaan, moet het kabinet kijken naar een ruimere financiële ondersteuning, vindt de organisatie. Nu geldt voor de branche een compensatie van 23 procent van de vaste lasten. Dat zou minimaal 40 procent moeten zijn om definitieve sluitingen nog wat verder op de lange baan te schuiven.