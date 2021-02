EasyJet wil bemanning toch niet verplichten tot coronatesten

Jammer dat het artikel niet juist is. De VNC heeft de gesprekken niet gestaakt, het is easyJet geweest die de gesprekken gestaakt heeft, en de crews heeft laten weten dat ze onder het instructie recht, kunnen verwachten dat het cabine personeel zich laat testen. Al het personeel heeft dit via email gekregen afgelopen vrijdag. Als easyJet de gesprekken weer verder wilt voorzetten kunnen ze altijd bij de VNC terecht.