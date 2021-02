Turkije krijgt drie maanden uitstel EU-lijst belastingparadijzen

BRUSSEL (ANP) - De EU geeft Turkije tot 31 mei de tijd om al zijn problemen met automatische uitwisseling van belastinggegevens met de EU-lidstaten op te lossen. Als het land nog steeds niet effectief belastinginformatie met de lidstaten kan delen vanaf 30 juni, wordt het op de zwarte EU-lijst van belastingparadijzen gezet, hebben de EU-ministers besloten. Tegelijk hebben ze het Caribische eiland Barbados van de zwarte lijst afgehaald en het eiland Dominica erop gezet.

Ankara was al begin vorig jaar berispt en had tot 31 december gekregen om zijn zaken op orde te krijgen. Dat lukte volgens Turkije door allerlei administratieve vertragingen niet. Vorige week meldden EU-bronnen dat Turkije opnieuw respijt tot 1 september zou krijgen, maar die periode is met drie maanden bekort.

De zaak ligt gevoelig. Een aantal EU-landen, waaronder Nederland, Griekenland en Cyprus, vindt dat Turkije tijd genoeg heeft gehad en is voorstander van de maatregel om het land op de zwarte lijst te zetten van landen die niet meewerken aan de bestrijding van belastingontwijking. Andere lidstaten, waaronder Duitsland, willen de moeizame relatie tussen de EU en Turkije niet nog verder onder druk zetten. Zo zijn de spanningen over de volgens de EU illegale Turkse gasboringen in de buurt van Griekenland en Cyprus juist weer wat afgenomen.

Op de zwarte lijst voor belastingparadijzen staan alleen landen en gebieden buiten de Europese Unie waar de autoriteiten (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, die niet transparant zijn of die onwelwillend staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking. Er staan er nu twaalf op, waaronder Panama en de Amerikaanse Maagdeneilanden.