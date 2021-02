Topman Corendon: KLM misbruikt staatssteun

quote: Cloverleaf schreef op 22 februari 2021 13:13:

[...]



Betreft momenteel nog dure lening. Niets infuus. Gaan ze ondernemen , mogen ze t weer niet.

KLM en dochters worden overigens door de staat kompleet aan banden gelegd met dubbele pcr testen, code oranje gebieden.

Hele luchtvaart en andere sectoren worden om zeep geholpen door dit virus.. Kapitalen worden geïnvesteerd om iedereen maar zo oud mogelijk te laten worden. Naar mijn mening gaat veel te veel belastinggeld naar sociale zekerheid voor mensen die nooit gewerkt hebben, ongezonde levensstijl er op na houden , niets bijdragen aan hun zorgkosten en daarnaast in deze tijd nog op elkaar zitten.

Maar ja KLM heeft t gedaan. KLM is een soort frustratie van mensen geworden die alleen maar kijken naar verdiensten van personeel ipv eens in te lezen in onderzoeken waaruit duidelijk blijkt hoe enorm relevant zij is voor de NL economie.

Maar misschien hebben posters hier een dubbele nationaliteit/agenda. Soort anti propaganda.



Overigens neemt niet weg dat KLM nog veel maar kan snijden en bezuinigen.







[...]Betreft momenteel nog dure lening. Niets infuus. Gaan ze ondernemen , mogen ze t weer niet.KLM en dochters worden overigens door de staat kompleet aan banden gelegd met dubbele pcr testen, code oranje gebieden.Hele luchtvaart en andere sectoren worden om zeep geholpen door dit virus.. Kapitalen worden geïnvesteerd om iedereen maar zo oud mogelijk te laten worden. Naar mijn mening gaat veel te veel belastinggeld naar sociale zekerheid voor mensen die nooit gewerkt hebben, ongezonde levensstijl er op na houden , niets bijdragen aan hun zorgkosten en daarnaast in deze tijd nog op elkaar zitten.Maar ja KLM heeft t gedaan. KLM is een soort frustratie van mensen geworden die alleen maar kijken naar verdiensten van personeel ipv eens in te lezen in onderzoeken waaruit duidelijk blijkt hoe enorm relevant zij is voor de NL economie.Maar misschien hebben posters hier een dubbele nationaliteit/agenda. Soort anti propaganda.Overigens neemt niet weg dat KLM nog veel maar kan snijden en bezuinigen.

KLM is een bodemloze put zonder toegevoegde waarde. Ze zijn al jaren te duur en hebben de best betaalde piloten. Nu is daar op zich weinig mis mee maar voor een bedrijf dat voor corona al kwakkelde vind ik dat toch wel kwalijk. Kwaliteit in luchtvaart mag je van iedere piloot verwachten, het is een van de zwaarste en duurste opleidingen die je kunt verzinnen.Verder voegt KLM zelf vrij weinig waarde toe, een ander doet het ook en ook nog goedkoper. Ik denk dat Hoekstra en consorten de Nederlandse afhankelijkheid van ernstig overschatten. Worst case hebben we straks geen directe vluchten naar oorden als Kenia en Chili, oh wat erg, dan moeten we overstappen op Heathrow of Dusseldorf, oh wat erugggg. We moeten met z'n allen toch minder vliegen.Laat KLM aub failliet gaan, jammer van de banen maar de stewards kunnen prima omgeschoold worden voor werk in de zorg en de technici kunnen prima in andere sectoren aan de slag. In de sector waar ik werkzaam ben (netbeheer) zie ik ook een golf mensen die de luchtvaart ontvluchten om ontslag voor te zijn. Tja die piloten blijven dan over, geen idee wat die anders kunnen, misschien treinmachinist spelen of naar defensie om daar met apache helikopters op wat IS of Boko Haram strijders te knallen?