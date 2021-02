Topman Corendon: KLM misbruikt staatssteun

Daar heeft de Corendon topman wel een punt, KLM vecht nu om te overleven maar koopt terwijl ze gewoon onder curatele staan en op steungeld draaien nu branche vreemde onderdelen of deelnemingen.



Het lijkt mij nu wel een feit dat het percentage "zakelijk" nooit meer op het oude nivo zal terugkeren, dus ook niet de mooie marges op die dure tickets die daarbij hoorden.



Heb nog steeds niet de indruk dat KLM aan het afschalen is, de hele infrastructuur is nog aanwezig, die paar oude 35 jarige 747 kisten die zijn weggedaan maken niet het verschil.



KLM-AF heeft nu een burnrate van >20 miljoen euro per dag(7,1 miljard euro over 2020 terwijl Q1 nog redelijk normaal was)



Er is geen uitzicht op wat dan ook, zijn er grenzen aan de cashburn?