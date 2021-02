Ondernemersvertrouwen Duitsland trekt aan

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers neemt deze maand toe door optimisme in het Duitse bedrijfsleven over het herstel van de coronacrisis, ondanks de lockdowns. De index die het ondernemersvertrouwen meet, ging in februari volgens onderzoeksinstituut Ifo duidelijk omhoog.

De Ifo-graadmeter klom naar een niveau van 92,4 punten van 90,3 punten in januari, wat de sterkste maandelijkse stijging sinds juli is. Daarmee viel de index hoger uit dan verwacht. Met name in de Duitse industrie is de stemming beter aan het worden. Maar ook in de dienstensector, met bijvoorbeeld horeca en detailhandel, neemt het vertrouwen toe door de vaccinaties tegen het coronavirus en de hoop dat de lockdowns spoedig eindigen.

Het Ifo-onderzoek wordt maandelijks gehouden onder circa 9000 Duitse ondernemers en wordt gezien als de belangrijkste barometer voor de stemming in het bedrijfsleven in de grootste economie van Europa.